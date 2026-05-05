Winfried Kretschmann gibt einen Ratschlag an Cem Özdemir. Und er erklärt, in welcher Hinsicht der Nationalpark nicht das wichtigste Vorhaben seiner Regierungszeit war.
Es ist eine Zeit der Abschiede für den scheidenden Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne), aber Wehmut will sich immer noch nicht ausbreiten. Ihm werde sicher nichts fehlen, sagte er am Dienstag vor Journalisten. „S’isch rum.“ Und weiter: „Ich bin ab Mittwoch der Bürger Kretschmann.“ Am 13. Mai wollen Grüne und CDU Cem Özdemir zum Ministerpräsidenten wählen. Winfried Kretschmann wird dann ziemlich auf den Tag genau 15 Jahre im Amt gewesen sein – er wurde am 12. Mai 2011 erstmals zum Ministerpräsidenten gewählt.