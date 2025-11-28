Abschied: Comedian Kaya Yanar beendet Bühnenkarriere in Deutschland

1 "Das ist kein Karriereende, also zumindest meinerseits. Aber ein Ende meiner Bühnenkarriere in Deutschland." (Archivfoto) Foto: Manuel Lopez/KEYSTONE/dpa

Kaya Yanar sagt Live-Shows in Deutschland Lebewohl. Warum er künftig andere Wege gehen will.











Berlin/Zürich - Comedian Kaya Yanar beendet seine Bühnenkarriere in Deutschland. "Alles, was ein Anfang hat, hat auch ein Ende und so auch meine Live Comedy Bühnen Karriere in Deutschland", schrieb Yanar in einer Mitteilung an seine Fans "und die, die es zum Schluss noch werden wollen". "Ich bin jetzt 52 und gehe auf die 80 zu und möchte mich nun gerne auf andere Projekte und vor allem auch auf meine Familie konzentrieren und deshalb die berufliche Reiserei an den Nagel hängen", schrieb er darin zur Begründung.