Abschied aus London? : Tom Cruise räumt überraschend sein Penthouse

Fünf Jahre lang war Tom Cruise in London zu Hause - jetzt hat der Schauspieler überraschend seine Wohnung im Nobelviertel Knightsbridge geräumt. Der plötzliche Auszug soll selbst das Personal überrascht haben.

Tom Cruise (63) hat seiner Londoner Wohnung den Rücken gekehrt - und das offenbar völlig überraschend. Wie die "Daily Mail" berichtet, trugen Mitarbeiter Kisten aus dem rund 40 Millionen Euro teuren Penthouse im Nobelviertel Knightsbridge. Demnach wurden sogar die Verdunkelungsvorhänge abmontiert.

Das Personal des Apartmentgebäudes mit Blick auf den Hyde Park soll von dem plötzlichen Auszug regelrecht überrumpelt worden sein. "Es ging alles sehr schnell, es war eine Überraschung für das Personal. Es ist sehr seltsam", zitiert das britische Boulevardmagazin eine Quelle.

Wohin es den Schauspieler nun zieht, ist unklar. Im vergangenen Jahr wurde berichtet, dass Cruise sich für Anwesen in den beliebten Cotswolds im Südwesten Englands interessiert, wo auch US-Stars wie Beyoncé und Ellen DeGeneres leben. In Clearwater, Florida, besitzt er seit 2017 ein Penthouse nur wenige Straßen entfernt von der Zentrale der Scientology-Kirche, der Cruise seit Jahrzehnten angehört.

Cruise schwärmte von seiner Wahlheimat

Seit seinem Einzug 2021 hatte sich Tom Cruise in London offenbar bestens eingelebt. Morgens soll er durch den Hyde Park gejoggt sein, ließ sich Fish and Chips schmecken und flog per Helikopter in die englische Landschaft. "Ich bin wohl ein Anglophiler", bekannte der Schauspieler 2022 in einem Interview mit "Mirror". "Ich verbringe viel Zeit in Großbritannien und das nicht nur aus beruflichen Gründen. Ich liebe es einfach, hier zu sein." Der Schauspieler hat viele seiner Filme, insbesondere die "Mission: Impossible"-Reihe, in und um London gedreht.

Der gebürtige New Yorker fand auch Anschluss in höchsten Kreisen: 2022 arrangierte er eine exklusive Privatvorstellung von "Top Gun: Maverick" für Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) sowie weitere Mitglieder der britischen Königsfamilie. Auch bei der Premiere zeigten sich der Prinz und die Prinzessin von Wales auf dem roten Teppich.

"Wir haben viel gemeinsam", sagte Cruise damals über seine Verbindung zum Prinzen. "Wir lieben beide England, und wir sind beide Piloten." Im Februar 2024 besuchte er gemeinsam mit dem Thronfolger eine Benefiz-Gala für die London Air Ambulance. Im vergangenen April ernannte ihn das British Film Institute sogar zu einer Art "Ehrenbriten".