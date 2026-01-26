Abschied aus London? : Tom Cruise räumt überraschend sein Penthouse

Fünf Jahre lang war Tom Cruise in London zu Hause - jetzt hat der Schauspieler überraschend seine Wohnung im Nobelviertel Knightsbridge geräumt. Der plötzliche Auszug soll selbst das Personal überrascht haben.
Tom Cruise (63) hat seiner Londoner Wohnung den Rücken gekehrt - und das offenbar völlig überraschend. Wie die "Daily Mail" berichtet, trugen Mitarbeiter Kisten aus dem rund 40 Millionen Euro teuren Penthouse im Nobelviertel Knightsbridge. Demnach wurden sogar die Verdunkelungsvorhänge abmontiert.