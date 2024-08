Abschied aus dem Gerlinger Gemeinderat: Ein Sprung ins kalte Wasser

1 Nach 25 Jahren nimmt der Gerlinger Stadtrat Peter Zydel seinen Hut. Foto: Torsten Schöll

Peter Zydel war 25 Jahre Stadtrat in Gerlingen. Der Weg in seine neue Heimat begann 1965 mit einem großen Wagnis.











Wenn jemand sich in eine neue, ihm eigentlich unvertraute Aufgabe stürzt, sagt man, es sei ein Sprung ins kalte Wasser. Peter Zydel sprang vor 59 Jahren tatsächlich – in die Ostsee. Kaum anzunehmen, dass ihn danach noch etwas schrecken konnte. Und vielleicht wurzelt auch seine Gelassenheit und versöhnliche Art, mit der er 25 Jahre lang den Gerlinger Gemeinderat mitgeprägt hat, in diesem dramatischen Lebensereignis.