Abschied am Hotel: Tom Holland schickt Zendaya allein zur Premiere

In Paris feierte Zendaya die Premiere ihres neuen Films "The Drama" mit Robert Pattinson. Ihr Verlobter Tom Holland begleitete sie zwar in die Stadt der Liebe, blieb dem roten Teppich aber fern. Stattdessen winkte er seiner Partnerin romantisch vom Hotelbalkon zu.
In Paris liegt Liebe in der Luft - und ein Hauch von Hollywood-Glamour. Während Zendaya (29) am Dienstagabend die Premiere ihres neuen Films "The Drama" mit Robert Pattinson (39) feierte, fehlte ihr Partner Tom Holland (29). Der "Spider-Man"-Star begleitete sie zwar in die Stadt der Liebe, verzichtete jedoch auf den offiziellen Auftritt im Blitzlichtgewitter.