Abschied am Hotel: Tom Holland schickt Zendaya allein zur Premiere

In Paris feierte Zendaya die Premiere ihres neuen Films "The Drama" mit Robert Pattinson. Ihr Verlobter Tom Holland begleitete sie zwar in die Stadt der Liebe, blieb dem roten Teppich aber fern. Stattdessen winkte er seiner Partnerin romantisch vom Hotelbalkon zu.

In Paris liegt Liebe in der Luft - und ein Hauch von Hollywood-Glamour. Während Zendaya (29) am Dienstagabend die Premiere ihres neuen Films "The Drama" mit Robert Pattinson (39) feierte, fehlte ihr Partner Tom Holland (29). Der "Spider-Man"-Star begleitete sie zwar in die Stadt der Liebe, verzichtete jedoch auf den offiziellen Auftritt im Blitzlichtgewitter.

Vor der Premiere ereignete sich vor dem Hotel der beiden aber ein herzlicher Moment: Als Zendaya allein zur Premiere aufbrach, winkte Holland ihr vom Balkon zu. Am Nachmittag war das Paar, um das sich hartnäckig Hochzeitsgerüchte ranken, noch händchenhaltend beim Sightseeing in der französischen Metropole gesichtet worden.

Wow-Auftritt mit Robert Pattinson

Auf dem roten Teppich posierte Zendaya an der Seite ihres Co-Stars Robert Pattinson und trug erneut eine brautkleidähnliche Robe, passend zum Film: In einem langen weißen Kleid von Louis Vuitton mit Shoulderpads und einer langen schwarzen Schleppe zog die Schauspielerin alle Blicke auf sich. Dazu kombinierte sie mehrere Diamantketten von David Morris sowie Diamantohrstecker.

In "The Drama" spielen die beiden ein verlobtes Paar, dessen Beziehung kurz vor der Hochzeit auf eine harte Probe gestellt wird, als eine unerwartete Wendung die gesamte Planung entgleisen lässt. Der Film startet am 2. April in den deutschen Kinos.

Zendaya und Tom Holland bald wieder zusammen auf dem Red Carpet?

Auch wenn Tom Holland den Vortritt diesmal seiner Partnerin und ihrem Filmprojekt ließ, steht das nächste gemeinsame Highlight bereits vor der Tür. Erst kürzlich wurde der erste Trailer zu ihrem neuen gemeinsamen Blockbuster "Spider-Man: Brand New Day" veröffentlicht. Spätestens zur Pressetour für das Marvel-Abenteuer, das am 31. Juli weltweit in die Kinos kommt, werden die beiden wieder Seite an Seite über die roten Teppiche dieser Welt flanieren.