Abschied als Tatort-Kommissar: Axel Milberg fühlte sich bei erstem Tatort wie Teenager

Kiel - Schauspieler Axel Milberg hat die Dreharbeiten für den NDR-"Tatort" in seiner Geburtsstadt Kiel als "merkwürdige Form der Doppelbelichtung" empfunden. "Ich ging als jemand, der extrem selten in seiner Heimatstadt war, nachdem er sie verlassen hatte, plötzlich die alten Wege wieder wie einst zur Schule, zu Freunden oder am Wasser entlang", sagte Milberg der Deutschen Presse-Agentur. "Ob ich wollte oder nicht - andere werden das kennen - war ich wieder der junge Mann mit 18, 19 Jahren, als der ich die Stadt verlassen habe."