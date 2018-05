Abschiebung in Ellwangen Togoer zieht Beschwerde zurück

Von red/ dpa 11. Mai 2018 - 15:34 Uhr

Die Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof wurde zurückgezogen. Foto: Getty Images Europe

Der in Ellwangen festgenommene Togoer versuchte mit allen juristischen Mitteln in Deutschland bleiben. Jetzt wurde die Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim zurückgezogen.

Mannheim - Im Fall eines Asylsuchenden aus Togo, der unter großem Widerstand aus einer Unterkunft in Ellwangen abgeholt wurde, ist eine Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof zurückgezogen worden. Der Grund dafür sei der Justiz nicht bekannt, sagte ein Sprecher der Behörde in Mannheim am Freitag. Die Beschwerde sei am Mittwoch in der nordbadischen Stadt eingegangen und am Freitag zurückgezogen worden.

Mehr zum Thema

Der Mann aus Togo darf nach Italien abgeschoben werden

Der Flüchtling sitzt derzeit im Abschiebegefängnis in Pforzheim. Einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Stuttgart zufolge darf der Mann nach Italien abgeschoben worden. Der Fall hatte erhebliche Diskussionen ausgelöst. Nachdem ein erster Abholungsversuch des Togoers an massivem Widerstand anderer Migranten scheiterte, war die Polizei wenige Tage später mit mehr als 100 Einsatzkräften nach Ellwangen zurückgekehrt.