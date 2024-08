Abschiebeflug nach Afghanistan: Der Rechtsstaat muss sich wehren

1 Die 28 Afghanen wurden direkt nach Kabul geflogen (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Noch immer sind Abschiebungen nach Afghanistan umstritten. Trotzdem ist es vollkommen richtig, dass nun 28 Straftäter zurückgeführt wurden, meint Hauptstadtkorrespondent Tobias Heimbach.











Nun geht es offenbar Schlag auf Schlag. Erst am Donnerstag verkündete die Ampel-Koalition ein schärferes Vorgehen bei der Migrationspolitik. Weniger als 24 Stunden später hob am Freitagmorgen ein Flugzeug ab, das 28 afghanische Straftäter zurück in ihre Heimat brachte. Der zeitliche Zusammenhang ist allerdings nur zufällig. Dieser Flug war offenbar seit Monaten geplant. Doch dass diese Abschiebungen durchgeführt wurden, ist vollkommen richtig.