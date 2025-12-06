Abschid der TV-Legende: Thomas Gottschalks letzte Show beginnt

Entertainer Thomas Gottschalk startet in seine letzte große Samstagabendshow - mit Überraschungsgästen.
Unter großem Applaus hat Moderator Thomas Gottschalk die Bühne zur RTL-Spielshow „Denn sie wissen nicht, was passiert“ betreten. An seiner Seite: Seine beiden Co-Stars Günther Jauch und Barbara Schöneberger, die Schottenröcke trugen - offenbar eine Hommage an einen „Wetten, dass...?“-Auftritt Gottschalks im Schottenrock im Jahr 2000. Es soll Gottschalks letzte Samstagabendshow werden: „Ich bleibe dabei, das habe ich immer gesagt“, so der Moderator.