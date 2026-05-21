Absagen von Stuttgarter Festen: Neues Sommerfest am Eugensplatz wirkt Negativtrend entgegen – das ist geplant

Während Sommerfeste wie das Heusteigviertelfest und die Westallee dieses Jahr nicht stattfinden können, geht am Eugensplatz ein neues Fest an den Start. Worauf man sich freuen kann.
Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass das beliebte Stadtteilfest Westallee in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Auch das Heusteigviertelfest in seiner bisherigen Form fällt flach. Diesen Absagen, die unter anderem finanzielle und organisatorische Gründe haben, wirkt ein neues Fest am Eugensplatz nun entgegen. Mitglieder des Vereins Casa Schützenplatz im Stuttgarter Kernerviertel veranstalten Ende Juni erstmals das Eugensplatzfest. Wer steckt dahinter und was ist geplant?