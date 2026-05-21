Absagen von Stuttgarter Festen: Neues Sommerfest am Eugensplatz wirkt Negativtrend entgegen – das ist geplant

Während Sommerfeste wie das Heusteigviertelfest und die Westallee dieses Jahr nicht stattfinden können, geht am Eugensplatz ein neues Fest an den Start. Worauf man sich freuen kann.

Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass das beliebte Stadtteilfest Westallee in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Auch das Heusteigviertelfest in seiner bisherigen Form fällt flach. Diesen Absagen, die unter anderem finanzielle und organisatorische Gründe haben, wirkt ein neues Fest am Eugensplatz nun entgegen. Mitglieder des Vereins Casa Schützenplatz im Stuttgarter Kernerviertel veranstalten Ende Juni erstmals das Eugensplatzfest. Wer steckt dahinter und was ist geplant?

„Wir wollen der Nachbarschaft, aber auch allen anderen Stuttgarterinnen und Stuttgartern eine weitere Plattform bieten und einen Ort der Begegnung schaffen“, erklärt Vereinsmitglied und Mitorganisator Patrick Puschinski. Die Location am beliebten Aussichtspunkt Eugensplatz sei da naheliegend gewesen, da auch der Verein gleich um die Ecke seine Base hat.

Neues Viertelfest am Stuttgarter Eugensplatz geplant

Am 27. Juni soll sich der Platz dann von 11 bis 21 Uhr in einen bunten Begegnungsort für Erwachsene und Kinder mit Kleinkunstbühne und Ständen verwandeln. Geplant sind mehrere Foodtrucks und Getränkeangebote. Kaffee, Drinks und Snacks gibt's beispielsweise vom Non-Profit-Café von Stelp, schwäbische Spezialitäten von Herr Kächele. Noch in der Planung ist ein morgendliches Frühschoppen mit Blasmusik ab 11 Uhr.

Darüber hinaus erwarten Besucherinnen und Besucher ab 11 Uhr Flohmarktstände sowie ein Theater- und Musikprogramm lokaler Kulturschaffender. Das Theater Wortkino ist ab 14.30 Uhr mit seinem Stück „50 Jahr blondes Haar“ vertreten, um 15.30 Uhr tritt ein Männerchor auf. Ab 16.30 Uhr gibt’s Mixed Music vom Duo Marvin Becker & Fayed aus Reutlingen und Tübingen auf die Ohren. Und auch Kids kommen nicht zu kurz: In der Nähe der Tischtennisplatten am Eugensplatz geben ein Karikaturist (12-16 Uhr) und ein Ballonkünstler (13-18 Uhr) ihr Können zum Besten, zudem können sich junge Gäste schminken lassen oder Keramik bemalen. Noch in der Planung ist ein Puppenspiel.

Ab 18.30 Uhr legt dann DJ Kerim auf und sorgt mit House- und Elektro-Beats für Stimmung über den Dächern Stuttgarts.

Fest-Organisatoren auf Förderung angewiesen – Spenden erwünscht

Mit der Fest-Ankündigung wirken die Veranstalter einem Negativtrend entgegen: Obwohl mehrere Veranstalter in Stuttgart aufgrund von organisatorischem und finanziellem Druck sowie komplexen Rahmenbedingungen zuletzt das Handtuch geworfen haben und beliebte Stadtfeste in diesem Jahr nicht stattfinden, wagen Patrick Puschinski und seine Vereinskolleginnen- und Kollegen den Schritt. „Das Finanzielle ist schon eine Herausforderung“, gibt der Mitveranstalter dennoch zu bedenken. Finanziert werden soll das Fest mit Mitteln aus der Vereinskasse, aber auch mithilfe von städtischer Förderung.

Die derzeitige, wirtschaftlich schwierige Lage der Stadt, den Haushalt und entsprechende Fördermittel für Veranstaltungen wie das geplante Sommerfest betreffend, ist ihnen bewusst. Gleichzeitig hoffen, sie auf Unterstützung. Auch Spenden seien willkommen.

„Nur so ist unser Projekt möglich“, erklärt Puschinski. „Die Planung ist entsprechend mit einem gewissen Risiko verbunden.“ Vonseiten des Bezirksbeirats bekämen die Organisatoren Rückenwind, so der Stuttgarter. Er zeigt sich zuversichtlich.

Wenn alles glatt läuft, mausert sich der Eugensplatz, der dank der Kult-Eisdiele Pinguin, Ausblick und Flair längst ein beliebter Treffpunkt für Stuttgarterinnen und Stuttgarter, aber auch Touristinnen und Touristen ist, ab diesem Sommer auch zur Festmeile.

Eugensplatzfest 27. Juni, Eugensplatz, Stuttgart-Mitte, weitere Informationen gibt es hier >>>