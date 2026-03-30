Absage von Land und Stadt: Stuttgarts Interims-Oper kommt nicht nach Ludwigsburg

Ludwigsburg muss sein Forum am Schlosspark sanieren und erhofft sich Finanzhilfe vom Land, wenn dort zeitweise die Stuttgarter Oper einzieht. Die Hürden dafür sind zu hoch.

Das von der Stadt Ludwigsburg als Alternative zum Neubau einer Opern-Interimsspielstätte in Stuttgart ins Spiel gebrachte Ludwigsburger Forum ist für eine Zwischennutzung durch die Stuttgarter Oper nicht geeignet. Dieses Ergebnis ihrer Beratungen haben das Land und die Stadt Stuttgart als Träger der Oper sowie die Stadt Ludwigsburg am Montagabend auf Anfrage unserer Zeitung genannt.

Der Ludwigsburger OB Matthias Knecht (parteilos) und Stuttgarts OB Frank Nopper (CDU) hatten das Kunstministerium mit Ministerin Petra Olschowski (Grüne) Anfang März um einen Termin in Ludwigsburg gebeten. Dabei sollte ein bereits vor Jahren abgeräumter Vorschlag nochmals diskutiert werden, nämlich die Nutzung des ebenfalls sanierungsbedürftigen Forms am Schlosspark durch die Staatsoper während deren mehrjähriger Sanierungszeit.

Ludwigsburg scheidet aus

„Die Idee, das Forum am Schlosspark als Interimsspielstätte in Erwägung zu ziehen, mag auf den ersten Blick zwar plausibel erscheinen, scheidet nach vertiefender Betrachtung jedoch aus“, teilten Nopper und Kulturbürgermeister Fabian Mayer (CDU) am Montagabend mit.

Im Forum fehlten „in erheblichem Maße Nutzflächen, insbesondere solche im Backstagebereich“. Eine Verlagerung des Spielbetriebs nach Ludwigsburg über viele Jahre hinweg sei aus Sicht der Stadt Stuttgart überhaupt nur dann zu rechtfertigen, „wenn sich die Nachbarstadt in signifikantem Umfang am Zuschuss in Höhe von über 50 Millionen Euro jährlich für den Betrieb der Staatstheater beteiligt“. Stuttgart und das Land bestreiten den Aufwand bisher paritätisch. Die Gespräch hätten ergeben, „dass eine solche Beteiligung nicht möglich ist“.

Kooperation bleibt möglich

Laut Nopper und Mayer wäre es „der Stuttgarter Bürgerschaft nicht vermittelbar bei einer rund zehnjährigen Interimszeit Betriebskosten in einer Größenordnung von über 500 Millionen Euro für einen Theaterbetrieb außerhalb Stuttgarts zu übernehmen“. Künstlerische Kooperationen im Einzelfall sollen jedoch, wie in der Vergangenheit bereits erfolgreich praktiziert, weiterhin möglich sein. Das Forum in Ludwigsburg hat einen Saal für 1248 Zuschauer.

Muss dringend saniert werden: Das alte Opernhaus am Eckensee. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

An dem Termin hatten der Kultur-Staatssekretär Arne Braun (Grüne) und aus Ludwigsburg die Erste Bürgermeisterin Renate Schmetz teilgenommen. In einem konstruktiven Austausch habe man den Flächenbedarf sowie die Investitions- und Betriebskosten diskutiert, betont die Pressestelle der Stadt Ludwigsburg auf Anfrage. Gemeinsam sei man zu der Überzeugung gekommen, „dass das Forum als Interimsstandort nicht in Frage kommt“.

„Zeiten großer Finanznot“

OB Matthias Knecht verteidigte seinen Vorstoß: „In Zeiten großer Finanznot war es ein Gebot der Stunde, geradezu unsere Pflicht, dieses Thema auch als sinnvolle und kostensparende interkommunale Zusammenarbeit zwischen Stuttgart und Ludwigsburg anzustoßen. Wir sind weiterhin gesprächsbereit und schließen auch eine Kooperation im Einzelfall nicht aus“, so Knecht.

Alle Kommunen haben Finanzprobleme

Ludwigsburg hat, wie viele Kommunen, Probleme, große Sanierungsmaßnahmen zu stemmen. Zur Finanzierung der Generalsanierung des Forums sei man „auf mehreren Wegen unterwegs“, so Knecht. Das Forum sei „Teil der kulturellen DNA des Landes, seit 1988 ein zentraler Ort für Kultur, Bildung, gesellschaftlichen Austausch und politische Begegnung“. Knecht wirbt um eine Beteiligung des Landes an den Sanierungskosten: Das Forum prägte Stadt, Region Stuttgart und Land. „Aus unserer Sicht ist somit auch das Land in der Verantwortung, für die Generalsanierung eine angemessene Landesförderung bereitzustellen, damit dieses denkmalgeschützte und bedeutende Veranstaltungszentrum auch in Zukunft wirken kann“, sagt Knecht.

In Stuttgart wird die Opern-Interimsspielstätte bei den Wagenhallen im Norden der Stadt weiter geplant. Auch hier gibt es erhebliche Kostenprobleme, weshalb der Siegerentwurf des Stuttgarter Büros a+r Architekten mit NL Architects(Amsterdam), der rund 220 Millionen Euro Baukosten erreichen könnte, erneut überarbeitet werden soll. Dabei wird die Zahl von bisher 1200 Zuschauerplätzen des Interims voraussichtlich deutlich in Richtung 1000 Plätze abgesenkt werden (die Oper am Schlossgarten zählt 1400). Außerdem sollen Wohnungen, die auf den Dächern der dauerhaft vorgesehenen Bebauung geplant waren, aus Lärmschutzgründen in separaten Gebäuden platziert werden. Sie wären vom Interim ein Stück entfernt.

Opern-Interim muss kleiner werden

Der Stuttgarter Gemeinderat hatte bei der Verabschiedung des Doppelhaushalts für 2026/2027 am 19. Dezember 2025 eine Einsparung von 20 Prozent für das Interimsgebäude beschlossen. Der Opern-Verwaltungsrat hatte zuvor Mitte 2025 die mit der Planung beauftragte Projektgesellschaft Württembergische Staatstheater (ProWST) mit einer deutlich geringeren Einsparung beauftragt. Erst nach dem Bezug des Interims, voraussichtlich nicht vor 2032, könnte mit der Sanierung und Erweiterung der Oper und des Kulissenhauses zwischen Eckensee und B 14 begonnen werden.