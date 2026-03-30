Absage von Land und Stadt: Stuttgarts Interims-Oper kommt nicht nach Ludwigsburg

Ludwigsburg muss sein Forum am Schlosspark sanieren und erhofft sich Finanzhilfe vom Land, wenn dort zeitweise die Stuttgarter Oper einzieht. Die Hürden dafür sind zu hoch.
Das von der Stadt Ludwigsburg als Alternative zum Neubau einer Opern-Interimsspielstätte in Stuttgart ins Spiel gebrachte Ludwigsburger Forum ist für eine Zwischennutzung durch die Stuttgarter Oper nicht geeignet. Dieses Ergebnis ihrer Beratungen haben das Land und die Stadt Stuttgart als Träger der Oper sowie die Stadt Ludwigsburg am Montagabend auf Anfrage unserer Zeitung genannt.