Wirtschaftsminister bei Firma Bürkle + Schöck Habeck schnuppert Werkstattluft in Stuttgart-Vaihingen

Energiewende ist mehr als Windrad und Solaranlage. Bei Bürkle + Schöck in Stuttgart-Vaihingen bekommt Robert Habeck einen Crashkurs in Spezialwissen. So lief der Besuch des Bundeswirtschaftsministers in dem Handwerksbetrieb.