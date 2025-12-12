Gvido Esmanis verwandelt seine Heimat Münchingen regelmäßig in eine große Kunstmeile. Gesundheitliche Probleme zwingen den 72-Jährigen nun aber zunächst zum Rückzug.
Es sich einzugestehen, ist dem umtriebigen Münchinger Gvido Esmanis schwergefallen. Doch mit einer „Gosch voll Vernunft und Realitätsnähe“ habe er erkennen müssen, dass es nicht geht – den Kunsttag „Made in Münchingen“, der nächstes Jahr wieder stattgefunden hätte, zu organisieren. „Ich knabbere sehr daran“, sagt Esmanis über die Tatsache, dass er die beliebte Veranstaltung in seinem Heimatort nun abgesagt hat. Um ein solches Event zu stemmen, „benötigt es viel Kraft, Ausdauer und Dynamik. Die wird mir nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen“.