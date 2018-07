Absage für Konzert in Ludwigsburg „Sommernacht der Opernstars“ fällt aus

Von Ludwig Laibacher 30. Juli 2018 - 17:41 Uhr

Aida Garifullina bei der Fußball-WM in Moskau: Für Ludwigsburg muss sie absagen. Foto: dpa

Wegen einer Erkrankung der Star-Sopranistin Aida Garifullina fällt das Opernkonzert in der diesjährigen Reihe der KSK Music Open im Schlosshof aus. Die Käufer von Tickets bekommen ihr Geld zurück.

Ludwigsburg - Schlechte Nachrichten für Liebhaber klassischer Musik: Die „Sommernacht der Opernstars“ an diesem Mittwoch findet nicht statt. Aufgrund einer Erkrankung der Sopranistin Aida Garifullina muss das Konzert im Ehrenhof des Ludwigsburger Schlosses abgesagt werden. Wer Karten gekauft hat, bekommt den Preis erstattet.

„Mit tut das sehr leid“, sagt Thomas Wördehoff, der Intendant der Schlossfestspiele. „Das ist eine große Enttäuschung.“ Für die Schlossfestspiele wäre der Abend eine Premiere gewesen. Erstmals hat das Festival mit der KSK Open und der Agentur Eventstifter zusammengearbeitet.

Nach ihrem gemeinsamen Auftritt mit Robbie Williams bei der Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft in Moskau knüpften sich besondere Erwartungen an ein Konzert mit Aida Garifullina. Auch darum sei das Programm nicht kurzfristig zu ändern gewesen, sagt Wördehoff. „Wir haben telefoniert wie die Irren, weil wir etwas von gleicher Qualität wollten.“ Doch alle in Frage kommenden Solistinnen seien bei den Festspielen in Bayreuth, Verona oder Salzburg verpflichtet. „Mir tut es auch leid für unser hervorragendes Orchester“, sagt der Intendant. Die Musiker sollten unter anderem Werke von Charles Gounod, Giuseppe Verdi und Giacomo Puccini spielen. Neben der Sopranistin war der Tenor Vittorio Grigólo gebucht.

Wer Karten gekauft hat, kann diese dort zurückgeben, wo er sie erworben hat.