Absage für Diplomatic Reception: Prinzessin Kate fehlt bei Diplomaten-Empfang auf Schloss Windsor

Am Abend des 18. November strahlte Schloss Windsor in vollem Glanz - doch eine prominente Gastgeberin fehlte. Prinzessin Kate (43) nahm nicht an der traditionellen "Diplomatic Reception" teil. König Charles (77), Königin Camilla (78) und Prinz William (43) empfingen das diplomatische Corps ohne sie. Der Buckingham Palast hatte die Abwesenheit der 43-Jährigen im Vorfeld nicht explizit angekündigt.