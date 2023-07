Buden in der City statt Cannstatter Volksfest

Stuttgart - Das lange Warten auf das 175. Cannstatter Volksfest geht weiter. Nach 2020 wird auch 2021 ein Jahr ohne Humtata und „Krüge hoch“ werden. Lange hat die Stadt mit der Absage gewartet, wohl wissend, dass im Herbst womöglich in vollen Stadien Fußball gespielt, in Clubs getanzt und in Hallen Konzerte gegeben werden. Und sich mancher fragen wird: Sind doch viele geimpft, alles fast wieder normal, nur beim Rummel nicht? Doch lässt sich ein Volksfest eben nicht von heute auf morgen aufbauen. Die Festwirte brauchen drei Monate Zeit – und Verlässlichkeit. Eine dreiviertel Million Euro kostet es, ein Festzelt hinzustellen.