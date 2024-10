Absage an COP29: König Charles III. kommt nicht zur UN-Klimakonferenz nach Baku

Der britische König Charles III. (75) setzt sich seit Jahrzehnten für den Klimaschutz ein. Nicht zuletzt deswegen ist er auf der jährlichen UN-Klimakonferenz ein häufig gesehener Gast. Im vergangenen Jahr hielt er auf der "COP28" in Dubai eine Rede. Doch der "COP29", welche im November in Baku stattfindet, wird der Monarch nicht beiwohnen, wie "Sky News" berichtet.

Zwei Reisen in kurzer Zeit?

Als Grund hierfür wird Charles' Reise nach Australien und Samoa gesehen. Der König und seine Gattin, Königin Camilla (77), werden am 18. Oktober ihre Reise nach Down Under antreten. Der Klimagipfel in der Hauptstadt von Aserbaidschan beginnt am 11. November und damit nur gut zwei Wochen nach dem langen Rückflug nach Großbritannien. Dem Bericht zufolge wurde bereits ein Besuch in Neuseeland auf Anraten der Ärzte abgesagt, damit der an Krebs erkrankte König mehr Zeit zur Erholung habe.

Für die elftägige Reise nach Australien und Samoa unterbricht der König auch seine Krebsbehandlung, wie die britische "Daily Mail" berichtete. Dem Bericht zufolge haben Charles' Ärzte grünes Licht für diese Pause gegeben. Sobald er von der Reise, die bis 26. Oktober geplant ist, zurückkehrt, werde die Krebsbehandlung fortgesetzt, heißt es.

Erst zweite Auslandsreise seit Krebsdiagnose

Der Palast hatte im Februar bekannt gegeben, dass der britische König an Krebs erkrankt ist und sich zunächst zurückzieht. Hinter den Kulissen arbeitete er weiter und nahm bereits im April wieder seine Arbeit in der Öffentlichkeit auf. Der nun anstehende Trip wird Charles' erste große Reise in diesem Jahr. Seit der Diagnose war er bislang nur auf einem Auslandsbesuch: Im Juni besuchte er Frankreich anlässlich der Gedenkfeierlichkeiten zum D-Day in der Normandie.

Beim UN-Klimagipfel im vergangenen Jahr hatte Charles dort zum ersten Mal eine Rede als König gehalten. 2021 wohnte er der Konferenz in Glasgow noch als britischer Thronfolger bei. 2022 nahm Charles nicht an dem Gipfel der Vereinten Nationen teil.