Abrisswahn in Stuttgart: „Wäre ein tragischer Verlust“ – Der Protest gegen Wittwer-Abriss formiert sich

„Betonmonster werden inbrünstig gehasst“, sagt Oliver Elser. Der Begründer der Initiative #SOSBrutalism sagt, wie es mit dem Wittwer-Bau in Stuttgart weitergehen könnte.
Brutalismus bedeutet keineswegs brutal, auch wenn die Assoziation beim Anblick der Bauten naheliegen mag. Der doppeldeutige Begriff geht auf den Architekten Le Corbusier zurück und steht für „béton brut“, den rohen Beton. Das Wittwer-Haus im Herzen Stuttgarts ist ein gutes Beispiel für diesen geliebten wie gehassten Baustil. Nun soll das markante Gebäude abgerissen werden, was bei vielen Bürgern und Leuten vom Fach auf großes Unverständnis stößt. Oliver Elser vom Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt (DAM) engagiert sich bei der Initiative #SOSBrutalism und sagt, was in Stuttgart seiner Ansicht nach gerade brutal schief läuft.