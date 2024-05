1 Im Oktober 2023 gab es bereits eine ganz ähnliche Aktion in Stuttgart-Rot. Foto: Lichtgut /Ferdinando Iannone

Bevor sie abgerissen werden, können am 29. Mai in vier Häusern in Stuttgart-Münster noch Teile ausgebaut werden. Mitnehmen kann man etwa Waschbecken, Kühlschränke oder Türen – alles kostenlos.











Bevor vier Häuser in Stuttgart-Münster bald abgerissen werden, dürfen Interessierte das noch vorhandene Mobiliar – selbstständig – ausbauen und mitnehmen. Wer also etwa Bedarf an Waschbecken, Kloschüsseln, Steckdosen, Kühlschränken, Herden, Durchlauferhitzern oder Türgriffen hat, kann am Mittwoch, 29. Mai, in den 28 Wohnungen vorbeikommen. Bei der ungewöhnlichen Abrissparty bekommt man alles gratis.