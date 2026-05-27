Abriss Wittwer-Haus Stuttgart: Stuttgarter Debatte um Wittwer-Abriss – Grünen-Fraktion legt nach

Nach anhaltender Kritik am geplanten Abriss des Wittwer-Baus positioniert sich die Stuttgarter Grünen-Fraktion neu. Ein Antrag verrät, was ihr jetzt beim „Teilerhalt“ wichtig ist.
Der Wittwer-Bau ist verschachtelt und schon alt, ein Neubau biete Chancen – dies sagte die Stuttgarter Grünen-Rätin Stephanie Moch in einem Video auf Instagram, in dem sie für den Abrisses des von Kammerer+Belz Architekten geplanten Gebäudes am Schlossplatz warb. Kritik daran kam nicht nur vom Bund deutscher Architektinnen und Architekten sowie Lesern unserer Zeitung (wir berichteten). Auch Architects for Future, die sich für Umbau im Bestand einsetzen, reagieren darauf.