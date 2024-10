Abriss oder Sanierung in Kernen?: Hoffnung für das Stettener Sängerheim

Abriss oder Sanierung in Kernen?

1 Beim Stettener Sängerheim wird die einst schwarz gebaute Pergola wahrscheinlich abgerissen. Foto: Gottfried Stoppel

Im Technischen Ausschuss hat Kernens Verwaltung zwei Varianten vorgelegt, wie es mit den maroden Bauten oberhalb der Yburg in Stetten weitergehen könnte. Dabei gibt es eine Tendenz. Das beliebte Ausflugsziel steht seit Jahren leer.











Seit gut vier Jahren steht das einstige Sängerheim oberhalb von Stetten leer. Der Gesangverein Frohsinn hatte den Erbbaupachtvertrag für das markante Gebäude an aussichtsreicher Stelle nicht verlängert. Das Gebäude ging deshalb samt Grundstück an die Gemeinde Kernen zurück. Seit November 2020 ist auch der Weinbergtreff geschlossen, in dem die Wanderer und Sängerheimbesucher zuvor von Markus Knauer mit Kulinarischem versorgt worden waren. Die Zukunft des Ausflugsziels und Startpunkts vieler Touren blieb seitdem ungewiss.