Kaum einer weiß, was mit Millionen Tonnen Bauschutt in Deutschland passiert, wenn Häuser nach Abrissen verschwinden. Wer den Weg des Betons in der Region Stuttgart verfolgt, stößt auf Umweltprobleme – und Unternehmen, die Lösungen suchen.











In Zeitlupe hebt der Bagger die Betonplatte aus der Erde. Vor fünf Tagen stand neben der Schule in Ostfildern eine Sporthalle. Ihre Rückwand und ein Stück Tribüne ragen noch aus Schutthaufen hervor. Vom Rest der Halle haben Entkernungstrupp, Bagger und Betonbrecher nur Fundament, Teile und Brocken übrig gelassen – sortiert in Haufen und Container.