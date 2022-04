5 Zwei Umleitungen sind für die Dauer der Abrissarbeiten eingerichtet. Foto: Eibner/Svetlana Kohlmeier

Die A81 ist seit Freitagabend bis Sonntag gegen 9 Uhr zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Sindelfingen komplett gesperrt. Größere Staus bleiben bis Samstagmittag aus.















Der Ausbau der A81 geht voran: Dieses Wochenende ist die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Sindelfingen komplett gesperrt. Ab Sonntag gegen 9 Uhr soll der Verkehr aber wieder fließen – dann werden die Abbrucharbeiten der alten Eisenbahnbrücke, die zwischen Sindelfingen und Böblingen über die A81 führt, abgeschlossen sein. Am Samstagvormittag liegen die Bauarbeiten sogar vor dem Zeitplan. Der Projektleiter der DB Netz AG, Thomas Galfe, ist optimistisch, dass der Abbruch ohne Verzögerung über die Bühne geht.

In der ersten Tageshälfte des Samstags bleibt das Verkehrschaos aufgrund der Sperrung der A81 noch aus. Doch Projektleiter Thomas Galfe warnt trotzdem: „Bei einer solchen Baustelle bleiben Einschränkungen im Straßenverkehr nicht aus.“ Das Polizeipräsidium Ludwigsburg meldet, dass der Verkehr zwar zähflüssig laufe (Stand 2. April, 12 Uhr), es gebe aber noch keine nennenswerten Staus in dem Bereich. Wie der Rest des Samstags verlaufen wird, ist laut Polizei noch kaum abzusehen. Allerdings spiele das winterliche Wetter ihnen in die Karten: Die meisten Menschen bleiben bei Schmuddelwetter wohl eher zu Hause, sagt ein Pressesprecher.

Zahlreiche Brücken müssen wegen des Ausbaus umgebaut werden

Der Abriss der Eisenbahnbrücke ist Teil einer ganzen Reihe von Bauarbeiten, die im Zuge der Erweiterung der A81 vorgenommen werden. Bis 2026 bekommt die stauanfällige Autobahn zwischen Böblingen-Hulb und Sindelfingen Ost unter anderem sechs statt aktuell vier Fahrspuren. Weil die Straße dadurch breiter wird, müssen zahlreiche Brücken ebenfalls verlängert werden, weshalb die Autobahn immer wieder gesperrt werden muss, was für Frust bei Autofahrern sorgt. Die alte Eisenbahnbrücke, die sich ganz in der Nähe des Sindelfinger Ikeas befindet, fiel bereits in den frühen Morgenstunden gegen fünf Uhr. Der plötzliche Wintereinbruch stört die Bauarbeiter nicht, vielmehr helfe der Niederschlag dabei, den Staub, der beim Abbruch entsteht, zu minimieren, sagt Daniel Mönius, Pressesprecher der DB Netz AG.