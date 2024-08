Abriss des Breuninger-Parkhauses in Stuttgart: Keine Wasserschäden mehr – aber die Schuldfrage bleibt ungeklärt

12 Freier Blick auf die Leonhardskirche vom Charlottenplatz aus nach dem Abriss des Breuninger-Parkhauses. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Das Breuninger-Parkhaus im Bohnenviertel ist inzwischen abgerissen. Auch die Probleme mit Wasserschäden seit dem Baubeginn für den Mobility Hub scheinen sich offenbar verflüchtigt zu haben. Die Frage nach den Gründen bleibt aber weiter offen.











Es ist nicht zu übersehen. Das Breuninger-Parkhaus im Stuttgarter Bohnenviertel ist verschwunden, der Abriss ist so gut wie abgeschlossen. Und auch ein anderes Problem scheint sich in Luft aufgelöst zu haben: Seit Baubeginn für den neuen Mobility Hub an der Hauptstätter Straße (B 14) Mitte Mai waren immer wieder Keller der Gebäude an der Esslinger Straße vollgelaufen. Das ist nun offenbar nicht mehr der Fall. Nach wie vor nicht geklärt ist jedoch die Schuldfrage zwischen den Geschäftsleuten und der Stadt.