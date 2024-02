Abriss Breuninger-Parkhaus in Stuttgart: Schildbürgerstreich? Ärger um Parkplatz-Neubau im Bohnenviertel

1 Noch ist die Esslinger Straße zwischen dem Breuninger-Parkhaus und dem Bohnenviertel eine Baustelle. Hier sollen künftig täglich bis zu 4000 Fahrzeuge umgeleitet werden. Foto: Andreas Engelhard

Ein Mobility Hub soll den Verkehr der Zukunft in Stuttgart lenken. Dafür wird bald das Breuninger-Parkhaus abgerissen und ein Seitenstreifen der B 14 über die Esslinger Straße umgeleitet. Die Bäckerei Nast kritisiert nun, dass der geplante Neubau schwere Mängel aufweise.











Was auf sie zukommt, wenn in Stuttgart wegen des Abrisses des Breuninger-Parkhauses der Verkehr von einem Seitenstreifen der B 14 auf die Esslinger Straße führt, wissen die Menschen im Bohnenviertel noch nicht so recht. Stadtplaner rechnen auf der Umleitung mit bis zu 4000 Fahrzeugen am Tag. Wird den Anwohnern und Ladenbesitzern das pure Chaos vor die Haustür gesetzt? Die Sorge ist groß, dass schlimme Jahre folgen, wenn auf einer riesigen Baustelle neben dem Haus für Film und Medien ein neuer Mobility Hub entsteht.