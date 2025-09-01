Abriss: 100 Jahre alte Stromtrasse zwischen Mannheim und Ludwigsburg werden demontiert

Der Netzbetreiber Amprion beginnt im September mit dem Rückbau einer 67 Kilometer langen Höchstspannungsleitung aus dem Jahr 1927 – diese endet in Ludwigsburg-Hoheneck.
Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion beginnt im September mit dem Rückbau einer 67 Kilometer langen Höchstspannungsleitung zwischen Mannheim und Ludwigsburg. Die Leitung, die seit 1927 Strom transportierte, verläuft von der Umspannanlage Rheinau in Mannheim über Sinsheim und Fürfeld bei Bad Rappenau bis zur Umspannanlage in Ludwigsburg-Hoheneck.