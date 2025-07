Abrechnung mit Regierung: Weidel wirft „Papierkanzler“ Merz Wahlbetrug beim Haushalt vor

1 AfD-Chefin Weidel wirft Kanzler Merz Wortbruch vor. (Archivbilder) Foto: SOEREN STACHE/AFP (li.)/utrczenka/dpa

Der Bundestag debattiert über den Haushalt des Bundeskanzleramts. Das nutzt die Opposition zur Generalabrechnung mit der Regierung. Den Auftakt macht AfD-Chefin Alice Weidel.











AfD-Chefin Alice Weidel hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu Beginn der Haushaltsdebatte im Bundestag Wahlbetrug in der Finanzpolitik vorgeworfen. „Sie sind ein Papierkanzler, der im Ausland Weltmacht spielt, sich aber zu Hause nach Lust und Laune vom Wahlverlierer SPD vorführen lässt“, sagte Weidel am Mittwoch in ihrer Rede im Plenum. „Ihr Wort ist nichts wert, selbst wenn es schwarz auf weiß in Ihrem dürftigen Koalitionsvertrag steht.“