Beim 76. Deutschen Filmpreis hatte das Drama "In die Sonne schauen" mit zehn Auszeichnungen klar die Nase vorn - und gewann auch die Goldene Lola. Senta Berger wurde als beste Hauptdarstellerin geehrt.
Beim 76. Deutschen Filmpreis sind am Freitagabend die besten Filmschaffenden Deutschlands in Berlin geehrt worden. Als klarer Gewinner des Abends ging das historische Drama "In die Sonne schauen" hervor: Der Film von Mascha Schilinski wurde insgesamt zehnmal ausgezeichnet, darunter mit der Goldenen Lola für den besten Spielfilm. Silber erhielt das Politdrama "Gelbe Briefe", Bronze sicherte sich die Joachim-Meyerhoff-Romanadaption "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke".