Abracadabra, Luther und mehr: Barack Obama enthüllt seine Lieblingssongs des Jahres 2025

Barack Obama hat seine Musik-, Film- und Buchempfehlungen für 2025 geteilt - darunter ist neben Blockbustern und globalen Superstars auch eine ganz persönliche Empfehlung des 44. US-Präsidenten.
Barack Obama (64) setzt seine beliebte Tradition fort und teilt kurz vor Jahresende seine persönlichen Highlights aus Kultur und Unterhaltung. Auch 2025 enttäuscht der 44. Präsident der Vereinigten Staaten nicht und präsentiert eine kuratierte Auswahl, die von intimen Romanen bis hin zu stadionfüllenden Pophymnen reicht. Aber auch eine ganz besonders persönliche Empfehlung hat der ehemalige Präsident.