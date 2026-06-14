About Pop in Stuttgart: Ein Streifzug durch den zweiten Festivaltag

Musik, Literatur und Popkultur: Die About Pop bringt ganz unterschiedliche Formate nach Stuttgart. Eine Momentaufnahme vom Samstag – mit Lesung, Klavier, Kiosk-Hitze und Italo-Disco.
Der zweite Tag der About Pop läuft längst, als dieser kleine Streifzug um 18 Uhr in Halle 93 beginnt. In der rauen Industrieatmosphäre der Location sitzen die Besucher auf Plastikstühlen, es gibt Fritz-Limo für alle. Eva Pramschüfer liest aus ihrem Debütroman „Weißer Sommer“, der von einer Beziehung erzählt, die ins Wanken gerät. Zwischen den Textausschnitten geht es im Gespräch um soziale Ungleichheit, popkulturelle Referenzen, den Antrieb, Kunst zu machen, und darum, ob man Geschichten findet – oder Geschichten einen finden.