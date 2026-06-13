About Pop Festival im Wizemann: Pleite, aber sexy – So wars am Freitag bei der About Pop in Stuttgart

Peaches' groteske Striptease-Show, 6euroneunzig fordern „Fotzen an die Macht“ und Gudrun Gut kann sich nicht leisten, in Rente zu gehen: das About-Pop-Festival am Freitag im Wizemann.

Irgendwann kurz vor Mitternacht wird sich die Bühne im Wizemann in ein monströses Etwas verwandeln. Eine riesige rosige Plastikhülle, die von roten Linien durchzogen ist, die wie Blutgefäße aussehen, wird aufgeblasen, erstreckt sich so unförmig, so grotesk über die ganze Bühne, dass sich die Menschen im Publikum fragen, ob das nun ein Anus, eine Vulva, eine Klitoris oder vielleicht doch eine Gebärmutter ist, auf der die Performancekünstlerin Peaches mit ihren Tänzerinnen und Tänzern herumturnt.

Selbst Walter Ercolino, der Leiter des Popbüros Region Stuttgart, ist angesichts der Show, mit der am Freitag der erste Tag des About-Pop-Festivals zu Ende geht, sprachlos. Und das, obwohl es ihm zu verdanken ist, das Peaches hier auftritt. Doch die in Berlin lebende Kanadierin schafft es tatsächlich, auch all jene, die wissen, was man bei ihr erwarten kann, zu überraschen.

Peaches in ihrem Peniskostüm Foto: Christoph Schmidt

Die sexuelle Befreiung ist politisch

In der Electroclash-Burlesk-Show macht die 59-Jährige einen Striptease, bei dem sie erst einen „Trans Rights Now“- und dann einen „Queer The Rich“-Body trägt, sie tanzt in einem Kostüm aus schlaffen Wattepenissen über die Bühne, sie wälzt sich halbnackt auf den ausgestreckten Händen des Publikums durch die Halle und sprechsingt von der sexuellen Befreiung, die für sie immer auch politische Dimension hat. „Fuck, fight, asswipe! Swipe right, all night!“, skandiert sie in „Grip“, einem Song von ihrem Album „No Lube So Rude“. Und Gleitgel (Lube) wünscht sich Peaches nicht nur bei Sexspielen, sondern auch beim Austragen der gesellschaftlichen Konflikte.

Dazu passt, dass am Nachmittag im Wizemann die Journalistin Anne Dittmann, der Autor und politische Aktivist Fikri Anıl Altıntaş, Susanne Meier vom Deutschen Frauenrat sowie Moderator Christoph May beim Panel „Männerbilder neu erzählen“ über die Kategorie Männlichkeit diskutieren. Ob Bud Spencer und Terence Hill, Disney-Filme, „Der Herr der Ringe“ oder die Netflix-Serie „Adolescence“ – Popkultur prägt unsere Vorstellungen von Männlichkeit, hinterfragt sie aber zunehmend auch. Welche Rolle spielt dabei eine Künstlerin wie Ikkimel? Und wie lassen sich positive männliche Vorbilder schaffen, die Geschlechterklischees und toxische Männlichkeit aufbrechen?

Lollipop-Partytechno mit Babybauch

Im Kontrast – oder vielleicht gerade als passende Fortsetzung dieser Debatte – geht es anschließend mit 6euroneunzig weiter. Die Berliner Rapperinnen (aktuelles Album: „Fotzen an die Macht“) verbinden Feminismus und Gesellschaftskritik mit Lollipop-Partytechno. Provokant und ironisch besingen sie die Absurditäten des Alltags – „Es ist für Sex viel zu heiß“ – und holen kurzerhand einige Zuschauer zum Rundtanz auf die Bühne. Nina Geßler, im fünften Monat schwanger und sichtbar stolz auf ihren Babybauch, wirbelt gemeinsam mit Bandkollegin Kat Hoffmeister über das Gelände. Das Haus ist voll, die Stimmung kocht.

Nina Geßler von 6euroneunzig bei der About Pop im Wizemann Foto: Madlen Medvedovsky

Leere Bühne, leeres Leben

Ian Richard Devaney, Frontmann von Nation of Language, wirkt dagegen fast verloren auf der großen Bühne in der Wizemann-Halle. Zwischen Aidan Noell am Synthesizer und Alex MacKay am Bass zieht er weite, aufbegehrende Kreise, ganz im Sog des Indie-Wave-Sounds seiner Band aus Brooklyn. Es ist das musikalische Highlight des Tages. Und selbst zur Peaktime ist noch nicht Schluss mit Pop-Bildung: Um 22.15 Uhr liest Journalist und Autor Stefan Sommer aus seinem Roman „Party People“. Darin blickt er hinter die glitzernde Fassade eines gefeierten DJ-Lebens à la Avicii. Wo Jetset, Ruhm und Reichtum locken, findet sein Protagonist vor allem eines: Leere.

Ian Richard Devaney (rechts) und Aidan Noell von Nation Of Language bei der About Pop im Wizemann Foto: Christoph Schmidt

Und Peaches ist nicht die einzige Popkultur-Ikone, die die About Pop am Freitag nach Stuttgart geholt hat. Gudrun Gut (69) war Gründungsmitglied von Mania D, den Einstürzenden Neubauten und Malaria! und ist eine der stilprägenden Persönlichkeiten des deutschen New Wave. Reich geworden ist sie damit allerdings nicht, wie sie bei einem Talk mit dem Titel „Pop & Insolvenz“ verriet. „Wenn ich jetzt in Rente gehen würde, würde es jedenfalls nicht reichen“, sagte sie. Mit auf dem Podium saß auch der Stuttgarter Levin Stadler (Levin Goes Lightly), der zwar erst 37 Jahre alt ist, aber schon einen richtig großen Hit landen müsste, um sich keine Sorgen mehr über seine finanzielle Zukunft machen zu müssen.

Leif Randt über „Allegro Pastell“

Einen Hit hat zwar der Autor Leif Randt mit dem Buch „Allegro Pastell“ (2030) gelandet, und er hat auch das Drehbuch für die Verfilmung geschrieben, die im April ins Kino gekommen ist. Mit Duc-Thi Bui spricht er aber auch darüber, wie es sich anfühlt, wenn Produzenten die Filmrechte anfragen, ohne das Buch überhaupt gelesen zu haben oder wie schwer es fällt, die Kontrolle über das eigene Werk aufzugeben und zum Beispiel mitansehen müssen, wenn ein Trailer den Eindruck erweckt, dass es sich bei dem Film um eine „romantische Komödie mit Feelgood-Vibe“ handelt.

About Pop Festival An diesem Samstag geht die About Pop weiter mit über die ganze Stadt verteilten Veranstaltungen. Das komplette Programm gibt es hier.