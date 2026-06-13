About Pop Festival im Wizemann: Pleite, aber sexy – So wars am Freitag bei der About Pop in Stuttgart

Peaches' groteske Striptease-Show, 6euroneunzig fordern „Fotzen an die Macht“ und Gudrun Gut kann sich nicht leisten, in Rente zu gehen: das About-Pop-Festival am Freitag im Wizemann.
Irgendwann kurz vor Mitternacht wird sich die Bühne im Wizemann in ein monströses Etwas verwandeln. Eine riesige rosige Plastikhülle, die von roten Linien durchzogen ist, die wie Blutgefäße aussehen, wird aufgeblasen, erstreckt sich so unförmig, so grotesk über die ganze Bühne, dass sich die Menschen im Publikum fragen, ob das nun ein Anus, eine Vulva, eine Klitoris oder vielleicht doch eine Gebärmutter ist, auf der die Performancekünstlerin Peaches mit ihren Tänzerinnen und Tänzern herumturnt.