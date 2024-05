7 Luca Gillian von Die Selektion spielt zum Abschluss der About Pop 2024 im White Noise. Weitere Bilder vom Samstagabend zeigt die Fotostrecke. Foto: Popbüro/Xmarcx

Die About Pop hat 2024 das Konzept Clubfestival wiederbelebt. In mehr als 20 Locations in der Region entstehen am Samstag fantastische Musikmomente. Und hier und da auch Frust.











Das mit den gnadenlos verschlossenen Türen vor langen Warteschlangen ist man in Stuttgart nicht so gewohnt, jedenfalls nicht bei Konzerten. Anderswo sind (über)volle Events selbst für die Schlangesteher der Beweis, dass man hier richtig ist. In Stuttgart wird die Warterei am Samstagabend beim Clubfestival der About Pop 2024 stellenweise zum Ärgernis. Und das hat mit dem Format selbst zu tun.