Abogebühren fürs Streaming: Wie teuer die komplette Unterhaltung ist

Es gibt immer mehr Streaminganbieter und die verlangen immer höhere Preise. Zu welchen Summen sich die diversen Abos addieren können, wenn man keinen Film, keine Serie und kein Sport-Event verpassen möchte, zeigt ein aktueller Überblick.
Die Streaming-Landschaft ist 2026 so unübersichtlich und kostspielig wie nie zuvor. Wer Serien, Filme und Sport möglichst vollständig abdecken möchte, kommt längst nicht mehr mit einem oder zwei Abos aus. Stattdessen summieren sich zahlreiche Einzelpreise zu einer monatlichen Belastung, die teilweise deutlich über dem liegt, was früher den klassischen Kabel- oder Pay-TV-Angeboten entsprach.