Abogebühren fürs Streaming: Wie teuer die komplette Unterhaltung ist

Es gibt immer mehr Streaminganbieter und die verlangen immer höhere Preise. Zu welchen Summen sich die diversen Abos addieren können, wenn man keinen Film, keine Serie und kein Sport-Event verpassen möchte, zeigt ein aktueller Überblick.

Die Streaming-Landschaft ist 2026 so unübersichtlich und kostspielig wie nie zuvor. Wer Serien, Filme und Sport möglichst vollständig abdecken möchte, kommt längst nicht mehr mit einem oder zwei Abos aus. Stattdessen summieren sich zahlreiche Einzelpreise zu einer monatlichen Belastung, die teilweise deutlich über dem liegt, was früher den klassischen Kabel- oder Pay-TV-Angeboten entsprach.

An der Spitze des Streaming-Marktes stehen nach wie vor Netflix und Amazon Prime Video, die für viele Haushalte zur Grundausstattung gehören. Je nach Tarif verlangt Netflix rund fünf Euro für das Abo mit Werbung bis zu knapp 20 Euro für das Premium-Paket mit 4K-Qualität und mehreren parallelen Streams. Amazon Prime Video ist mit 8,99 Euro pro Monat vergleichsweise günstig (und enthält auch die anderen Prime-Vorteile wie kostenlose Lieferungen oder Amazon Musik); komplett werbefrei werden die Filme und Serien aber nur bei einem monatlichen Aufpreis von 2,99 Euro.

Streaming 2026: Immer mehr Anbieter auf dem Markt

Daneben buhlen Apple, Disney und Co. um die Aufmerksamkeit ihrer Zuschauer und setzen dabei auf unterschiedliche Inhalte und Zielgruppen. RTL+ bietet seine Inhalte ab 5,99 Euro mit Werbeunterbrechungen und ohne Live-Events oder Sport bis hin zu 12,99 Euro mit allen Inhalten und ohne Werbung an. Apple TV+ kostet pauschal 9,99 Euro pro Monat und bietet fast ausschließlich Eigenproduktionen ohne Werbung und mit technischer Premium-Ausstattung.

Paramount+ staffelt seine Preise stärker: Das günstigste Modell mit Werbung beginnt bei 5,99 Euro, die werbefreien Varianten liegen bei 9,99 bzw. 12,99 Euro. Für Nutzer bedeutet das mehr Auswahl, aber auch mehr Entscheidungen beim monatlichen Budget. Ähnlich ist es bei Disney+ mit 5,99 mit Werbung und 8,99 bis 11,99 je nach Qualität und Anzahl der parallelen Streams. Neu hinzugekommen ist 2026 HBO Max, das mit Preisen von 5,99 Euro mit Werbung bis zu 16,99 Euro für das Premium-Abo ohne Werbung antritt.

Deutlich teurer wird es für Zuschauer, die neben Serien und Filmen auch Live-Sport oder exklusive Inhalte sehen wollen. Der Streamingdienst Wow verlangt für sein komplettes Paket aus Filmen, Serien und allen Inhalten von Sky Sport rund 55 Euro im Monat.

Kosten für Videostreaming: vierstellige Summen pro Jahr

Wenn ein Mitglied des Haushalts nicht auf den Anime-Streamingdienst Crunchyroll verzichten kann, werden außerdem für das Fan-Abo 8,99 Euro bzw. für das Mega-Fan-Abo 11,99 Euro fällig. Auch Joyn setzt mittlerweile auf kostenpflichtige Exklusivinhalte: Die Basisversion bleibt kostenlos, enthält jedoch Werbung. Für 6,99 Euro im Monat schaltet Joyn Plus+ zusätzliche Inhalte, HD-Qualität und exklusive Produktionen frei.

Natürlich gibt es Überschneidungen zwischen den Diensten oder die Möglichkeit, zum Beispiel bei RTL+ auch HBO Max für ein paar Euro hinzuzubuchen. Bei MagentaTV sind beispielweise für zwölf Euro im Monat neben den Sendern und Angeboten auch Netflix, Disney+ und RTL+ inklusive. Und wer vielleicht nur eine bestimmte Sportart oder nur seinen eigenen Fußballverein verfolgen möchte, kann sich für eines der am besten passenden Angebote entscheiden.

Trotzdem: Wer all die genannten Dienste in werbefreien Standard-Abos bucht, gibt monatlich knapp 100 Euro aus - und das ohne zusätzliche Sportangebote oder Audio-Streamingdienste. Günstiger wird es mit den werbefinanzierten Starter-Abos, aber hier spart man sich auch nur rund 30 Euro im Monat, weil es solche Angebote nicht bei allen Anbietern gibt. Bucht man hingegen noch zusätzlich zum Standard das Bundesliga-Paket von DAZN (34,99 Euro) und ein Premium-Abo bei Spotify (12,99 Euro), kommen für das Streamingjahr 2026 stolze 1.750 Euro zusammen, also fast 150 Euro im Monat.