Abnehmspritze, Botox und Co.: Kate Winslet warnt vor Schönheitswahn

Die Nachfrage nach der Abnehmspritze steigt und Botox sowie Filler bleiben populär. Diese Entwicklung sieht Kate Winslet kritisch. Sie zeigt sich schockiert davon, wie stark das Schönheitsideal den Selbstwert prägt.
Kate Winslet (50) hat Schönheitseingriffe und den wachsenden Einsatz von Abnehmspritzen scharf kritisiert. In einem Interview mit der Tageszeitung "The Times" sagte sie etwa über Behandlungen mit Botox oder Filler: "Oh, es ist erschreckend". Den Trend könne Winslet nicht nachvollziehen. "Ich denke: Nein, nicht du! Warum?" Sie empfinde es als "beängstigend", wenn der Selbstwert so stark vom eigenen Aussehen geprägt sei.