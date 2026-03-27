Britney Spears hat herausgefunden, dass ein ehemaliger Bodyguard offenbar auf ihre persönlichen Geräte und ihren iCloud-Account zugegriffen hat. Über ihren Anwalt lässt sie ihn nun scharf abmahnen - und droht mit einer Strafanzeige.

Britney Spears (44) hat offenbar massive Probleme mit einem früheren Mitarbeiter. Der Sängerin zufolge soll ihr ehemaliger Bodyguard Thomas Bunbury unbefugt auf ihre persönlichen Geräte und ihren Apple-iCloud-Account zugegriffen haben - ohne ihr Wissen und ohne ihre Zustimmung. Ihr Anwalt hat deshalb laut dem US-Promiportal "TMZ" eine Unterlassungsaufforderung, eine sogenannte Cease-and-Desist-Abmahnung, an Bunbury verschickt. Das Schreiben ist demnach auf den vergangenen Monat datiert.

In dem Brief heißt es, Bunbury habe damit eine Reihe von Gesetzen auf Landes- und Bundesebene verletzt. Spears droht ihrem Ex-Mitarbeiter an, ihn bei den Strafverfolgungsbehörden zu melden und Strafanzeige zu erstatten. Unmissverständlich fordert sie: Er solle ihre Geräte und Accounts künftig in Ruhe lassen, alle möglicherweise angefertigten Kopien löschen - und ihr mitteilen, falls er Fotos, Dateien oder Dokumente an Dritte weitergeleitet haben sollte.

Gefeuert wegen NDA-Bruch

Dem Bericht zufolge war Bunbury bereits im August entlassen worden - angeblich, weil er eine Geheimhaltungsvereinbarung gebrochen und Kontakt zu Fans sowie Medienvertretern aufgenommen hatte. Das mutmaßliche Hacking soll sich demnach erst nach seiner Entlassung ereignet haben. In dieser Zeit soll Britney Spears immer wieder aus ihren eigenen Accounts ausgesperrt worden sein.

Bunbury selbst hat sich gegenüber "TMZ" nicht geäußert. Ein Kommentar seitens des Ex-Bodyguards blieb auf Anfrage aus.

Für Britney Spears ist der Fall mehr als nur ein Sicherheitsproblem. Ohnehin steht Spears als Privatperson gerade stark unter öffentlicher Beobachtung. Die Sängerin war laut übereinstimmenden US-Medienberichten Anfang März in Kalifornien wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gestoppt und kurzzeitig festgenommen worden. Am 4. Mai soll sie vor Gericht erscheinen. Es ist nicht das erste Mal, dass Spears mit Verkehrsverstößen auffällt - bereits in der Vergangenheit hatte sie mehrfach Probleme mit der Justiz im Straßenverkehr.