Britney Spears hat herausgefunden, dass ein ehemaliger Bodyguard offenbar auf ihre persönlichen Geräte und ihren iCloud-Account zugegriffen hat. Über ihren Anwalt lässt sie ihn nun scharf abmahnen - und droht mit einer Strafanzeige.
Britney Spears (44) hat offenbar massive Probleme mit einem früheren Mitarbeiter. Der Sängerin zufolge soll ihr ehemaliger Bodyguard Thomas Bunbury unbefugt auf ihre persönlichen Geräte und ihren Apple-iCloud-Account zugegriffen haben - ohne ihr Wissen und ohne ihre Zustimmung. Ihr Anwalt hat deshalb laut dem US-Promiportal "TMZ" eine Unterlassungsaufforderung, eine sogenannte Cease-and-Desist-Abmahnung, an Bunbury verschickt. Das Schreiben ist demnach auf den vergangenen Monat datiert.