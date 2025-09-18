Ablösung von Julia Ruhs: Jetzt tobt der Kulturkampf

1 Julia Ruhs gilt als „neues konservatives Gesicht“ des öffentlich-rechtlichen Fernsehens – jedenfalls war es so geplant. Foto: Thomas Eisenkrätzer/dpa

In erster Linie sollte es ja um guten Journalismus gehen: gründlich recherchiert, verständlich dargeboten, mit klar erkennbarer Trennung von Meinung und Kommentar. Welchen Beitrag Julia Ruhs hierzu schon geleistet hat, lässt sich nach der Ausstrahlung von nur drei Folgen des Magazins „Klar“ noch nicht so recht sagen. Ein wenig drängt sich aber die Vermutung auf, dass es der 31-Jährigen geht, wie vielen Journalisten in jungen Jahren: der Mut zur eigenen Meinung ist groß, die Fähigkeit zum Zweifel hingegen noch schwach ausgebildet.