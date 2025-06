Ablöse-Poker um Nationalspieler: Bericht: Bayer lehnt zweites Liverpool-Angebot für Wirtz ab

1 Bayer Leverkusen Spieler Florian Wirtz (Archivbild). Foto: INA FASSBENDER/AFP

Der angestrebte Wechsel zum FC Liverpool zieht sich. Leverkusen soll mit dem Angebot der Reds bisher nicht zufrieden sein. Hilft die Verrechnung eines anderen Profis weiter?











Der Ablöse-Poker um Nationalspieler Florian Wirtz geht offenbar in die nächste Runde. Bayer Leverkusen soll einem „Kicker“-Bericht zufolge auch das zweite Angebot des englischen Fußball-Meisters FC Liverpool abgelehnt haben. Bei der zweiten Offerte soll es sich um eine Fixsumme in Höhe von 118 Millionen Euro plus 12 Millionen Euro an Bonuszahlungen gehandelt haben.