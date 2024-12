Ablenkung durchs Handy: Umfrage: Smartphones stören junge Menschen beim Lernen

1 Das Smartphone lenkt einer Umfrage zufolge vor allem viele junge Menschen vom Lernen ab. (Symbolbild) Foto: Maximilian von Klenze/dpa

Das Problem kennen viele junge Menschen: Eigentlich muss man dringend für die Prüfung morgen lernen - wenn da nicht die Verlockung wäre, mal eben Tiktok zu checken. Doch es gibt Gegenstrategien.











Erfurt - Das Smartphone lenkt einer Umfrage zufolge vor allem viele junge Menschen vom Lernen ab. Rund zwei von drei Befragten im Alter von 16 bis 25 Jahren nannten in einer Erhebung der IU Internationale Hochschule das Smartphone als Störfaktor. Damit waren die Geräte der am häufigsten genannte Ablenkungsgrund in der sogenannten Generation Z.