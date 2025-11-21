Das "Game of Thrones"-Serien-Universum wächst in den kommenden Jahren. Zwei Serien aus dem Franchise werden um weitere Staffeln verlängert - eine davon sogar bevor sie überhaupt angelaufen ist.
Die beiden "Game of Thrones"-Ableger "A Knight of the Seven Kingdoms" und "House of the Dragon" werden jeweils um eine Staffel verlängert. Das hat HBO- Chef Casey Bloys während einer Präsentation bekannt gegeben. "A Knight of the Seven Kingdoms" ist noch nicht einmal gestartet und erhält damit bereits grünes Licht für eine zweite Staffel. "House of the Dragon" bekommt bereits fest eine vierte Staffel, bevor die dritte im kommenden Jahr anläuft.