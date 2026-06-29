Am 29. Juni startet das "Die Landarztpraxis"-Spin-off "Team Sonnenhof" in Sat.1. Neben drei bekannten Gesichtern aus Wiesenkirchen feiern fünf neue Hauptdarsteller ihren Einstieg - und sorgen natürlich für reichlich Liebeswirbel.
Ab Montag übernimmt "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" um 19 Uhr den Vorabend-Sendeplatz in Sat.1. Das Spin-off der Daily "Die Landarztpraxis" verlegt die Handlung aus dem fiktiven Wiesenkirchen am Schliersee in den Nachbarort Weilhausen, der in der Mutterserie immer wieder Erwähnung findet. Dort treffen nach dem Tod des Vaters die fünf Lamminger-Geschwister auf dem elterlichen Gasthof Sonnenhof zusammen, um den Nachlass zu regeln. Neben drei vertrauten Gesichtern aus Wiesenkirchen setzt das neue Format vor allem auf eine frische Besetzung.