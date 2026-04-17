Für Christopher Meloni endet eine Ära: Nach fünf Staffeln hat NBC die Krimiserie "Law & Order: Organized Crime" abgesetzt. In einem emotionalen Instagram-Video verabschiedet sich der Schauspieler von seiner Rolle als Detective Elliot Stabler - mit einem Hintertürchen.
Für Christopher Meloni (65) endet eine Ära: "Law & Order: Organized Crime" ist nach fünf Staffeln abgesetzt worden. Damit verabschiedet sich der Schauspieler zugleich von seiner Paraderolle als Detective Elliot Stabler, die er seit 1999 mit Unterbrechungen verkörpert hat. Gelegentliche Gastauftritte in "Special Victims Unit" hält sich Meloni zwar offen - regelmäßig in die Haut des Ermittlers schlüpfen wird er jedoch nicht mehr.