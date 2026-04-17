Für Christopher Meloni endet eine Ära: Nach fünf Staffeln hat NBC die Krimiserie "Law & Order: Organized Crime" abgesetzt. In einem emotionalen Instagram-Video verabschiedet sich der Schauspieler von seiner Rolle als Detective Elliot Stabler - mit einem Hintertürchen.

Für Christopher Meloni (65) endet eine Ära: "Law & Order: Organized Crime" ist nach fünf Staffeln abgesetzt worden. Damit verabschiedet sich der Schauspieler zugleich von seiner Paraderolle als Detective Elliot Stabler, die er seit 1999 mit Unterbrechungen verkörpert hat. Gelegentliche Gastauftritte in "Special Victims Unit" hält sich Meloni zwar offen - regelmäßig in die Haut des Ermittlers schlüpfen wird er jedoch nicht mehr.

Meloni selbst meldete sich am Donnerstagabend mit einer emotionalen Videobotschaft auf Instagram zu Wort. "Ich habe gerade gesehen, dass sie angekündigt haben: 'Organized Crime' kommt nicht zurück", sagte der Darsteller sichtlich berührt. "Ich möchte diesen Moment nutzen, um den Fans zu danken, die der Figur Elliot Stabler nicht nur Leben und Langlebigkeit geschenkt haben, sondern auch an ihm festgehalten und ihn zurück willkommen geheißen haben."

Von der Mutterserie zum eigenen Ableger

Bekannt wurde Meloni 1999 an der Seite von Mariska Hargitay in "Law & Order: Special Victims Unit". Bis zur zwölften Staffel 2011 ermittelte er dort als Stabler neben Hargitays Figur Olivia Benson. Dann folgte der überraschende Ausstieg - und zehn Jahre später das umjubelte Comeback: 2021 kehrte Meloni als Gastdarsteller in "SVU" zurück und übernahm zugleich die Hauptrolle im eigens für ihn entwickelten Ableger "Organized Crime".

Vier Staffeln lang lief das Format bei NBC im klassischen Fernsehen. Die fünfte und nun letzte Staffel wanderte 2025 zum Streamingdienst Peacock. Meloni schlug in seinem Video dennoch einen dankbaren Ton an: "Ich hatte eine großartige Zeit damit, ihn zu spielen. Es war eine großartige Fahrt. Danke."

Dank für "fast 17 verrückte Jahre"

Besonders emotional fiel sein Schlusswort an das Publikum aus: "Ihr habt mir geholfen, eine Karriere zu haben, von der ich nie zu träumen gewagt hätte - fast 17 verrückte Jahre." Auch in der Mutterserie "Law & Order" war Meloni im Lauf der Jahre dreimal als Gastdarsteller zu sehen. Ob das Flaggschiff selbst eine weitere Staffel bekommt, ist US-Medienberichten zufolge bislang nicht entschieden.

Für die Fans des weitverzweigten Franchise gibt es immerhin eine gute Nachricht: "Law & Order: SVU" geht im Herbst in die 28. Staffel. Ob Stabler dort zumindest per Gastauftritte auftaucht, ließ Meloni in seiner Botschaft offen.