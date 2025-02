1 Vanessa und Richard (l.) sowie Sophie und Hendrik wollen das "Sommerhaus" aufmischen. Foto: RTL / Markus Nass / RTL / Markus Nass

"Das Sommerhaus der Normalos" feiert Premiere. Die erste Staffel des "Sommerhaus der Stars"-Ablegers verspricht ebenso viel Drama wie das Original.











Auf Reality-TV-Legenden folgen nun die "Normalos": Am 24. Februar geht das Spin-off "Das Sommerhaus der Normalos" auf RTL+ an den Start. Statt den Promis werden im Ableger in der Öffentlichkeit noch unbekannte Pärchen in die WG nach Bocholt-Barlo ziehen.