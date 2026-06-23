Steigende Temperaturen locken ans Wasser. Doch das Landratsamt Böblingen warnt: Besonders im Sommer besteht die Würm zu großen Teilen aus geklärtem Abwasser. Das birgt ernste Risiken.
Bei bald wieder 30 Grad und mehr klingt eine kleine Abkühlung in der renaturierten Würm doch geradezu verlockend. Mal schnell die Füße reinhalten, die Kinder planschen lassen und die Getränke im Wasser kühlen. Was nach einem traumhaften Sommerausflug direkt vor der Haustür klingt, kann aber ernsthafte Gesundheitsrisiken bergen.