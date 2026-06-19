Abkühlung im Rems-Murr-Kreis: Was tun bei der Hitze? Diese Badeseen punkten mit Top-Wasserqualität

Was für eine Hitze – aber mehrere Seen zwischen Backnang, Schorndorf und Waiblingen versprechen Abkühlung. Wir verraten, was Besucher wissen müssen.

Die Hitzewelle ist da. Mit erwarteten Temperaturen bis zu 36 Grad wird das Wochenende besonders schweißtreibend. Höchste Zeit, sich über die besten Adressen für eine erfrischende Abkühlung zu informieren. Glücklicherweise ist unsere Region reich an naturnahen Bademöglichkeiten. Die erfreuliche Nachricht vorweg: Die Wasserqualität in den allermeisten Badeseen ist in dieser Saison hervorragend.

Der Eisenbachsee ist umgeben von Wald – auch das Grillen ist erlaubt. Foto: Gottfried Stoppel Eisenbachsee (Alfdorf): Baden in der Waldidylle Dieser kleine, rund 1,65 Hektar große See liegt idyllisch und ruhig mitten im Wald. Er bietet Badegästen eine angenehme Liegewiese, einfache Grillmöglichkeiten und Toiletten. Am Kiosk „Ständle am See“ können Wochenendbesucher Snacks und Getränke erwerben. Am Wochenende ist die DLRG bei gutem Wetter vor Ort, um die Sicherheit zu gewährleisten. Es gibt keine abgetrennten Nichtschwimmerbereiche. Kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung, und Hunde an der Leine sowie das Benutzen mitgebrachter Holzkohlegrills sind erlaubt. Ein Walderlebnispfad in der Nähe lädt zudem zu Erkundungen ein.

Ebnisee (Kaisersbach): Der Klassiker unter den Badeseen

Umgeben vom dichten Mischwald des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald, präsentiert sich der rund 6,3 Hektar große Ebnisee als eine wahre „Perle des Schwäbischen Waldes“ mit dauerhaft ausgezeichneter Wasserqualität. Am Ufer laden Liegewiesen, Grillplätze und ein Bootsverleih zum Verweilen ein. Für das leibliche Wohl sorgen gleich zwei Biergärten sowie die beiden Hotels mit Gastronomie in der näheren Umgebung. Die Gegend punktet zudem mit reizvollen Wanderzielen wie der Gallengrotte, den Strümpfelbachtal-Wasserfällen oder den Überresten eines kleinen Römerkastells. Der Ebnisee ist barrierefrei zugänglich und bietet kostenpflichtige Parkplätze sowie Behindertentoiletten. Achtung: Wer den See in vollen Zügen genießen möchte, sollte dies bald tun. Für das Jahr 2027 ist eine umfassende Entschlammung angesetzt, weshalb der See dann für eine Badesaison trockengelegt wird.

Waldsee Fornsbach (Murrhardt): Familienfavorit seit Generationen

Einst ein exklusives Ziel der Stuttgarter High Society, ist der Waldsee Fornsbach heute ein idyllisches Freizeitareal, das besonders Familien und Camper anzieht. Die Wasserqualität ist ausgezeichnet. Am See gibt es eine große Liegewiese, einen kleinen Sandstrand und einen barrierefreien Rundweg. Ein Bootsverleih mit Tret- und Ruderbooten, ein Minigolfplatz, Beachvolleyball- und Tischtennisflächen sowie Grillareale sorgen für Abwechslung. „Pfizenmaiers Kulinarium am Waldsee“ bietet direkt am Wasser Gastronomie auf hohem Niveau. Der See ist auch über einen barrierefreien Zugang erreichbar, der Rollstuhlfahrern den Weg ins Wasser ermöglicht.

Schorndorfer Ziegelei-Seebad: Komfort wie im Freibad

Das Ziegelei-Seebad in Schorndorf vereint das Beste aus zwei Welten: Freibadkomfort trifft auf naturnahe Atmosphäre. Das mit Quellwasser gespeiste Becken, dessen Wasser durch biologische Kläranlagen aufbereitet wird, bietet ausgezeichnete Qualität. Hier finden sich Attraktionen wie eine Kleinkinderrutsche, ein Kinderspielbereich mit Matschanlage, ein Sprungfelsen mit Kletterwand, eine Breitwellenrutsche und ein beheiztes Nichtschwimmerbecken. Sportliche freuen sich über Beachvolleyball- und Beachsoccerplätze. Komfortable Annehmlichkeiten wie Schließfächer, Umkleiden und ein Kiosk sind selbstverständlich. Bei all dem Komfort bleibt die naturnahe Anmutung mit großer Liegewiese und schattiger Uferzone erhalten. Ein Unterschied zu allen klassischen Badeseen: Der Eintritt ist kostenpflichtig (eine Tageskarte kostet 5 Euro für Erwachsene, 3,40 Euro für Kinder).

Aichstruter Stausee: Naturnahes Baden auch mit Kindern

Dieser Stausee, ursprünglich in den Jahren 1958 und 1959 als Hochwasserrückhaltebecken erbaut, ist heute mit seiner vier Hektar großen Wasserfläche ein beliebter Badeort mit ausgezeichneter Wasserqualität. Nach zwischenzeitlichen Problemen mit Bakterienwerten sind die Messungen wieder im grünen Bereich. Der See bietet großzügige Liegewiesen, Grillstellen, Camping- und Wohnmobilstellplätze sowie einen Kiosk mit kleinem Biergarten. Besonders familienfreundlich ist der sandige Flachwasserbereich, der ideal für Kinder und Nichtschwimmer ist, ergänzt durch nahegelegene Spielgeräte. Die Wassertiefe erreicht bis zu drei Meter. In den Ferien und am Wochenende ist die DLRG im Einsatz. Eingebettet im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald, ist der Aichstrutsee auch ein ideales Etappenziel für Wanderungen entlang des Limes.

Am Aichstrutsee finden sich viele Angebote für Kinder und ein Flachwasserbereich. Foto: Phillip Weingand

Plüderhäuser Baggersee: Auch als Badestelle noch schön

Rund 30 Kilometer nördlich von Stuttgart gelegen, bietet der Plüderhäuser Baggersee trotz seiner offiziellen Herabstufung zur „Badestelle“ ein angenehmes Badeerlebnis. Die Wasserqualität wird aktuell mit „gut“ bewertet, nachdem vereinzelt in der Vergangenheit Blaualgenprobleme auftraten. Baden ist hier dennoch bedenkenlos möglich. Die Herabstufung aus haftungsrechtlichen Gründen führte zur Entfernung von Sprungturm und Rutsche, doch die Umgebung mit Liegewiese, Spielplatz, Kiosk, Umkleiden, Dusche und WC bleibt attraktiv. Boote und SUP-Boards sowie Hunde sind am See nicht erlaubt. Parkmöglichkeiten gibt es für eine Gebühr von 1 Euro. In der Nähe finden sich zudem kostenpflichtige Freizeitanlagen mit Möglichkeiten zum Angeln und Minigolf sowie einige Gaststätten.