Abkühlung im Fernsehgarten: Andrea Kiewel springt in den Pool

Die Hitze war zu groß: Andrea Kiewel hat sich im "ZDF-Fernsehgarten" eine spontane Abkühlung gegönnt und ist während der Live-Sendung in den Pool gesprungen. Aus dem Wasser moderierte sie kurzerhand weiter - das Publikum jubelte.

Andrea Kiewel (61) hat den "ZDF-Fernsehgarten" kurzerhand zur Badeanstalt gemacht: Mitten in der Live-Sendung sprang die Moderatorin spontan in den Pool auf dem Mainzer Lerchenberg. Anschließend ließ sie sich ein Mikrofon reichen, um direkt aus dem Wasser weiterzumoderieren.

Wie sehr ihr die hochsommerlichen Temperaturen zusetzten, machte die 61-Jährige bereits zum Sendungsstart deutlich. Den entscheidenden Anstoß lieferte dann ein Stand-up-Paddle-Polo-Match im Wasserbecken. Während die Sportler auf ihren Boards um den Ball kämpften, war die Versuchung für Kiewel offenbar nicht mehr zu bändigen.

Bevor sie ihren Plan umsetzte, fragte sie noch scherzhaft, ob überhaupt ein Ersatzkleid bereitliege und ob den Zuschauern ihre Haare wichtig wären. Das Publikum ließ keinen Zweifel und forderte sie lautstark zum Sprung auf. Wenige Augenblicke später landete die Moderatorin unter dem Jubel der Zuschauer im Pool.

"Das tut jetzt richtig gut"

Nach der Abkühlung sprudelte es aus Kiewel nur so heraus. "Das tut jetzt richtig gut. Es ist so schade, dass wir keine Kameras hinter den Kulissen haben", sagte sie und spielte die Reaktionen rund um ihren Sprung gleich selbst durch. "Jetzt im Kostüm: 'Ach du Scheiße, ach du Scheiße, sie ist schon reingesprungen! Wir wussten es, aber das zweite Kleid ist noch nicht fertig!' In der Regie: 'Oh Gott, wie sieht sie denn aus?' Im Internet: 'Kiewel, wieder im Wasser, versaut die Show!'" All dem konterte sie mit einem beherzten "Weil sie's kann!".

Danach kehrte Kiewel zunächst mit einem Handtuch auf dem Kopf und einem Bademantel über dem nassen Kleid vor die Kameras zurück; für einen Kostümwechsel hatte die Zeit nicht gereicht. Wenig später erschien sie schließlich in einem trockenen gelben Ersatzkleid auf der Bühne.

Vom Beckenrand auf den Lerchenberg

Dass sich Kiewel im Wasser besonders wohlfühlt, hat Vorgeschichte. Bevor sie als Moderatorin bekannt wurde, war sie Leistungsschwimmerin: 1982 erreichte sie bei den DDR-Meisterschaften über 50 Meter Freistil den sechsten Platz.