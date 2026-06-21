Abkühlung im Fernsehgarten: Andrea Kiewel springt in den Pool

Die Hitze war zu groß: Andrea Kiewel hat sich im "ZDF-Fernsehgarten" eine spontane Abkühlung gegönnt und ist während der Live-Sendung in den Pool gesprungen. Aus dem Wasser moderierte sie kurzerhand weiter - das Publikum jubelte.
Andrea Kiewel (61) hat den "ZDF-Fernsehgarten" kurzerhand zur Badeanstalt gemacht: Mitten in der Live-Sendung sprang die Moderatorin spontan in den Pool auf dem Mainzer Lerchenberg. Anschließend ließ sie sich ein Mikrofon reichen, um direkt aus dem Wasser weiterzumoderieren.