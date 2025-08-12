Abkühlung gefällig?: Von Badesee bis Eiscafé – neue App zeigt kühle Orte in BaWü

Viele Menschen sehnen sich im Sommer nach Erfrischung. Das Land hat dies erkannt – und eine App entwickelt, die kühle Orte im Südwesten zeigt.
Der Sommer ist zurück in Baden-Württemberg: Nach regnerischen und kühlen Tagen wird es diese Woche wieder so richtig heiß im Südwesten: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt Temperaturen von bis zu 38 Grad voraus. Da ist der Wunsch nach Erfrischung groß. Doch wo findet man diese? Das zeigt eine neue App des Landes, genauer gesagt der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg.