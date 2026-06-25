Linda (86) und Mariusz (58) erzählen, wie schwierig es ist, in der Stadt Abkühlung zu finden, wenn man wenig Geld hat. In der Kältestube finden sie Erholung – und noch viel mehr.
Mariusz stellt ein Glas Wasser, das er nebenan geholt hat, auf den Resopaltisch, zieht eine Computerzeitschrift aus seinem Rucksack und setzt sich. Erst mal kurz durchschnaufen, die kühle Freiheit bei 23,5 Grad genießen, während draußen die Hitze wie eine mutierte Monster-Glucke auf dem Stuttgarter Kessel sitzt. Im Fernseher an der Wand läuft „Die Bernsteinfischer“, eine ARD-Romanze auf der frischen Insel Hiddensee. Da könnte man sich jetzt schon mal hinträumen.