Linda (86) und Mariusz (58) erzählen, wie schwierig es ist, in der Stadt Abkühlung zu finden, wenn man wenig Geld hat. In der Kältestube finden sie Erholung – und noch viel mehr.

Mariusz stellt ein Glas Wasser, das er nebenan geholt hat, auf den Resopaltisch, zieht eine Computerzeitschrift aus seinem Rucksack und setzt sich. Erst mal kurz durchschnaufen, die kühle Freiheit bei 23,5 Grad genießen, während draußen die Hitze wie eine mutierte Monster-Glucke auf dem Stuttgarter Kessel sitzt. Im Fernseher an der Wand läuft „Die Bernsteinfischer“, eine ARD-Romanze auf der frischen Insel Hiddensee. Da könnte man sich jetzt schon mal hinträumen.

Vier Tage die Woche kommt der 58-Jährige in die Kältestube der Evangelischen Gesellschaft (Eva) im Hospitalviertel. In seiner kleinen Wohnung in der Lenzhalde ist es heiß und schwül. „Die Hitze wird jedes Jahr anstrengender für mich“, sagt Mariusz.

Seine finanziellen Mittel sind begrenzt, er ist nicht berufstätig. Klimatisierte Orte, die keine Büros, Läden, Restaurants sind, in denen er also nichts kaufen muss, gebe es kaum, sagt Mariusz. Zumal er einen Ort sucht, an dem er gut lesen und sich Notizen machen kann. Wenn die Kältestube nicht geöffnet hat, setzt er sich manchmal in eine der unterirdischen Stadtbahnstationen. Das Angebot der Eva ist also auch ein Beitrag zu einem klimagerechten Leben für jene, die keinen schattigen Garten oder Geld für Ventilatoren oder eine Fassadensanierungen nach Din 4108 haben. Die alte Frage, wem die Stadt gehört, und wie man sie für alle denken und gestalten kann, sie schwingt an diesem Ort mit.

Es gibt Sonnencreme, Käppis, Handtücher

Seit 2024 ist der Raum zum Runterkühlen in der Büchsenstraße, der zur Tagesstätte Wärmestube gehört, mit einer Klimaanlage ausgerüstet. Spenden machten das möglich. Geöffnet hat er an vier Tagen, jeweils fünf Stunden lang. Die Besucher der kalten Kammer seien denen ähnlich, die ohnehin in die Wärmestube kommen, sagt Birgit Auer, Bereichsleiterin der Stadtmission: Menschen mit wenig Geld, teilweise obdachlos. Im Café-Bereich der Stube bekommen sie kostenlos Wasser, Sonnencreme, Käppis, kleine Handtücher. Bei Bedarf frische Klamotten. Für 1,50 Euro wird auch die verschwitzte Wäsche gewaschen. Wer keine Dusche hat, darf sich hier unter die Brause stellen.

Mariusz setzt die Hitze von Jahr zu Jahr mehr zu, sagt er. Foto: Julia Paasch

Während es im Café gern trubelig zugeht, gequatscht, erzählt und diskutiert wird – bei diesen Temperaturen mitunter hitziger als sonst, sagt Birgit Auer –, ist die Kältestube ein eher stiller Raum. Wer den ganzen Tag in den Straßen und auf den Plätzen sei, im Lauten, Hektischen, unterwegs auf glühendem Asphalt und vorbei an Häusern, die wie riesige Heizpilze bollern, der brauche diese kühle Ruhe, sagt Birgit Auer. Sie findet, dass die Stadt für Menschen ohne Obdach in den tropischen Nächten kühle Schlafmöglichkeiten bereit stellen müsste, wie sie das im Winter auch während klirrend kalter Nächte tut.

An diesem Nachmittag sind immer vier bis sechs Menschen gleichzeitig in der Kältestube. Einer schläft, die meisten scrollen durchs Handy oder blicken auf den Fernsehapparat. Wem es auf Dauer im klimatisierten Raum zu unterkühlt zugeht, der findet nebenan wieder Gesellschaft.

Birgit Auer von der Eva stattet einen Besucher mit einem Fläschchen Sonnencreme aus. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Eine, die das Hin und Her zwischen Kältestube und Café schätzt, ist Linda. Die 86-Jährige „flüchtet“ sich jeden Tag hierher, wie sie sagt. Sie wohnt in einer 1,5-Zimmer-Wohnung im Hospitalviertel, deren große, lädenlose Fenster die Räume schnell aufheizen lassen. 42 Jahre hat Linda, die wie alle ihren Nachnamen nicht nennen möchte, in einem Verlag gearbeitet, sie lebt sparsam, so kommt sie mit ihrer Rente zurecht.

Meist ist Linda schon zu Eva's Tisch im Haus, dem günstigen Mittagessen im großen Saal. Ab 13 Uhr dann in der Stube. Heute setzt sie sich zunächst eine Weile in den kühlen Raum. Im ZDF steht gerade der Kanzler im Bundestag im Feuer. Später wechselt sie ins Café, liest die Zeitung, löst ein Kreuzworträtsel, plaudert mit anderen. Das mag sie besonders.

Thomas ist einsam

Viele Stammgäste sind da. Zum Beispiel Thomas (67), der jeden Tag vom Marienplatz hierher radelt, weil er einsam ist. Oder Dieter (79), der im Fahrdienst gearbeitet hat und im Wohnwagen am Westbahnhof wohnt. Oder die Frau, die täglich mit dem Deutschlandticket von Ulm nach Stuttgart fährt, weil sie das Essen der Eva so mag. Dass es hier kühl ist, sei wunderbar, sagt Linda. Vor allem aber kommt sie der anderen wegen. Sie sind ein Ersatz geworden, sagt sie. Für jene, die ihr früher ein warmes Gefühl gaben.

Kühle Orte

Karte

Die Stadt Stuttgart zeigt auf einer Karte, wo Bürgerinnen und Bürger schattige Plätze wie Bibliotheken, Grünanlagen, Waldgebiete, Gewässer und Spielplätze finden. Wo es in der Stadt Trinkwasserbrunnen gibt, zeigt diese Übersicht.

Stube

Die Kältestube hat dienstags bis freitags von 13 bis 18 Uhr in der Büchsenstraße 34/36 im Hospitalviertel geöffnet. Samstags gibt es von 10 bis 13 Uhr Frühstück, das im gleichen Gebäudekomplex im Großen Saal ausgegeben wird.

Besucher

Nach Auskunft der Evangelischen Gesellschaft (Eva) besuchten 2025 insgesamt knapp 12.000 Menschen die Tagesstätte Wärmestube, eine Steigerung von vier Prozent (432 Besucher) zum Vorjahr. An 217 Tagen nahmen durchschnittlich 55 Besucherinnen und Besucher das Angebot wahr. Dabei wurden 8.378 Vesper ausgegeben, 2.100 Menschen machten vom Duschangebot Gebrauch.