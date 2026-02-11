Abkommen mit ukrainischer Region: Den Wiederaufbau in der Region Lwiw als Chance begreifen

Das Wirtschaftsministerium in Baden-Württemberg und die ukrainische Region Lwiw wollen die Zusammenarbeit intensivieren. Ein Abkommen soll eine vielfältige Kooperation voranbringen.
Vier Jahre nach Beginn des russischen Angriffs wird im bitterkalten ukrainischen Winter weiter gebibbert, gelitten und getrauert. Angesichts der harten Realität will das Land Baden-Württemberg ein Signal der Hoffnung für die Zeit nach dem Krieg setzen. An diesem Donnerstag soll im Stuttgarter Neuen Schloss ein Kooperationsabkommen mit der Oblast Lwiw, also mit dem westukrainischen Verwaltungsbezirk Lemberg, unterzeichnet werden.