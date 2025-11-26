Abkochgebot in Auenwald: Keime im Trinkwasser gefunden

Im Auenwalder Versorgungsbereich Ebersberg gilt ein Abkochgebot. Am Dienstag meldete die Gemeinde bakterielle Verunreinigungen – betroffen sind rund 280 Personen.
Im Auenwälder Ortsteil Ebersberg (Rems-Murr-Kreis) und im Bereich Sauerhof müssen derzeit rund 280 Menschen ihr Leitungswasser abkochen. Wie die Gemeinde mitteilt, wurde eine Trinkwasserprobe am Dienstag gegen 17 Uhr als über dem Grenzwert für coliforme Bakterien gemeldet. „Wir haben sofort reagiert und die zuständigen Stellen sowie die Bürgerinnen und Bürger informiert“, sagt der Bauamtsleiter Pierre Mayer. Die Warnung erfolgte über mehrere Kanäle: Lautsprecherdurchsagen der Feuerwehr, Mitteilungen über Social-Media-Kanäle sowie die Nina-Warnapp.