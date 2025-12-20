Für Finanzminister Klingbeil ist klar: Wer weiterhin auf Verbrenner setzt, bekommt bald Probleme. Beim Umstieg auf E-Autos fordert er Tempo. Verkehrsminister Schnieder verteidigt die neuen Pläne.
Berlin/Osnabrück - Nach dem EU-Vorschlag zur Lockerung der CO2-Grenzwerte für Autos hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) die deutschen Autobauer vor einem Festhalten am Verbrennungsmotor gewarnt. "Allerdings sollten die Autokonzerne das nicht missverstehen: Wenn sie jetzt meinen, sie könnten noch lange auf Diesel und Benziner setzen, dann sind ihre Schwierigkeiten in ein paar Jahren umso größer. Der Weg zur Elektromobilität muss mit hohem Tempo weitergehen", sagte Klingbeil der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Zugleich stellte er klar: "Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch."